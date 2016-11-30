Саратов, 30 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Бюджет ТФОМС на 2017 год сбалансирован по доходам и расходам и составляет 23,2 млрд рублей. Из расходной части 115 млн 400 тыс. рублей пойдет на содержание фонда, вся остальная сумма будет направлена в больницы и поликлиники на текущую деятельность — оплата труда сотрудников, покупка медикаментов, постельного инвентаря, питания, оборудования, налоги, коммунальные услуги. Такие данные указаны в законопроекте, представленном директором ТФОМС области Андреем Саухиным, сообщает ИА REGNUM.

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Представители отдела правового обеспечения деятельности облдумы, прокуратуры Саратовской области, региональной Счетной палаты, а также областной организации Профсоюза работников здравоохранения отметили, что замечаний и дополнений по проекту закона не возникло. Было принято решение внести проект на заседание профильного комитета регионального парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской областной думе 23 ноября представлен проект регионального бюджета на 2017 год. Он сверстан бездефицитным с доходами и расходами в размере 69,26 млрд рублей. На обслуживание госдолга — 52,2 млрд рублей — заложено 4,3 млрд. Всего в 2017 году по бюджетным и банковским кредитам предстоит выплатить из региональной казны 25 млрд рублей.

В бюджете на 2017 год прописаны налоговые доходы в размере 56,37 млрд рублей, неналоговые доходы — 1,41 млрд, безвозмездные поступления — 11,46 млрд.

В соответствии с установленными Минфином России в соглашения о предоставлении в 2014—2016 годах Саратовской области бюджетных кредитов региональный бюджет на 2017 год сформирован без дефицита, указано в законопроекте.

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