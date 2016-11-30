Москва, 30 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Законопроект об уполномоченном по защите животных внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Появление в России должности уполномоченного по защите животных позволит защитить представителей животного мира не только проживающих рядом с человеком, но и позволит сохранить редкие виды животных дикой природы, уверены парламентарии.

Иван Шишкин. Утро в сосновом лесу. 1889

Авторы обратили внимание на то, что в России до сих пор не принят федеральный закон, регулирующий способ защиты животных, а также усиливающий ответственность за жесткое обращение с ними.

«Правовая неопределенность порождает насилие, направленное на беззащитных животных. Большинство таких случаев остаются безнаказанными», — констатируют депутаты, отмечая, что в последнее время увеличилось количество случаев жестокого отношения к животным.

В связи с этим предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных в Российской Федерации, который будет отстаивать права владельцев животных, разрабатывать и направлять предложения по устранению пробелов в законодательстве в сфере их защиты и безопасного проживания.

В связи с принятием проекта закона потребуется расширение аппарата Общественной палаты. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на эти цели предполагается выделение порядка 175 млн рублей.