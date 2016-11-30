Рига, 30 ноября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Латвия разрешила Литве проводить геологоразведку и добычу нефти в двух своих волостях. Во вторник, 29 ноября, латвийское правительство разрешило литовской Geobaltic проводить соответствующие мероприятия в Лажской волости Айзпутского края и в Гудениекской волости Кулдигского края. Об этом сегодня, 30 ноября, пишет Neftegaz.ru.

Цитата из к/ф «Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир». Реж. Стэнли Крамер. 1963. США Тщательный поиск

Как заявили в правительстве, проект распоряжения подготовлен на основании заявления от сентября текущего года Geobaltic. Эта литовская компания предложила установить лицензионную площадку в двух латвийских волостях на площади 185,17 гектара. По итогам геолоразведочных работ выяснится, выгодно ли будет добывать черное золото в этих регионах. Если литовская компания успешно реализует свой проект, то это может способствовать развитию производства углеводородов на территории Латвии.

Еще в мае текущего года литовская Geobaltic подала заявку в министерство экономики Латвии на получение лицензии для разведки залежей и добычи углеводородов в Янясетас, Калеи, Самантас и Озолвалки. Включенные в заявку участки недр входят в состав Кулдигского месторождения. Это единственное месторождение в стране, открытое в 1963 году. Согласно оценкам экспертов, запасы углеводородов здесь оцениваются в 0,77 млн кубометров, из них добыть можно всего около 150 тыс. кубометров. Другие попытки поиска нефти в Латвии закончились неудачно.

В начале сентября текущего года ИА REGNUM сообщало, что литовская компания Geobaltic заявила, что планирует в Латвии получить лицензию, чтобы изучить возможности поиска в Кулдигском крае углеводородов, в основном нефти.

Напомним, что власти Латвии в декабре 2015 года утвердили правила поиска, разведки, и добычи углеводородов. Согласно этим документам, лицензия на поиск не эксклюзивна, и ее можно получить без конкурса. А вот право на разведку и добычу предоставляется в эксклюзивном порядке. Также на одну лицензионную площадку может выдаваться лишь одна лицензия на разведку и добычу углеводородов.

В самой Литве в последнее время стабильно падают объемы добычи нефти из-за истощения ресурсов разведанных месторождений. Так, в первой половине 2016 года объемы нефтепроизводства в стране составили 39,7 тыс. кубометров, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим показателем. Поэтому, чтобы остановить тенденцию, необходимо вкладывать большие инвестиции в нефтегазовую отрасль, в частности в разведку новых месторождений нефти на новых лицензионных участках недр на суше и в акватории Балтийского моря. В условиях низких цен на нефть это особенно актуально, но вместе с тем и затруднительно.