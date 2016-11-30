Москва, 30 ноября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Законопроект о взимании платы за въезд в города Госдума может обсудить в первом чтении 14 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября. Накануне профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал нижней палате парламента принять правительственную инициативу в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект предусматривает, что временное ограничение движения транспортных средств может устанавливаться посредством взимания платы за движение по дорогам. Причем власти могут дифференцировать требования в отношении определенных видов (типов), категорий транспортных средств, их принадлежности, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток. Размер такой платы законодательно не ограничивается, что может повлечь скандалы, связанные с размером тарифов за проезд.

Кроме того, законопроект предусматривает требования к парковкам общего пользования. Так, следует из документа, размещение парковок (парковочных мест) на внутридворовых территориях осуществляется в соответствии с законодательством субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. При этом прописано, что «размещение парковок должно осуществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие населения». «Размер и способ оплаты за пользование платными парковками устанавливаются владельцами парковок», — говорится в законопроекте. Отметим, что сейчас размер платы законодательно никак не ограничивается.

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