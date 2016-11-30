Санкт-Петербург, 30 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Парламент города на Неве сегодня, 30 ноября, одобрил законопроект о создании Общественной палаты Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Ее состав должен быть созван до 1 сентября, палата будет сформирована на три года из 102 человек.

Assembly.spb.ru Резиденция Заксобрания Санкт-Петербурга

Как пояснил глава комитета ЗС по законодательству, единоросс Денис Четырбок, одну треть состава (34 члена) Общественной палаты будет утверждать губернатор Петербурга, еще одну треть — Заксобрание, оставшихся членов изберут первые две трети «общественников». Председателя палаты также назначает городское правительство. По мнению спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, это поможет совещательному органу быть эффективным.

Регион должен принять закон об Общественной палате в связи с федеральной нормой «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Тем не менее, оппозиционные депутаты не разделили оптимизма своих провластных коллег. «Если бы не федеральное законодательство, вообще ничего подобного не стоило бы принимать», — сказал «яблочник» Борис Вишневский. Он напомнил, что после перерыва в работе законодательных органов в связи с известными событиями осени 1993 года общественные палаты рассматривались как некие «квази-парламенты».

«И формировались они так, чтобы, в основном, реализовывать принцип «одобрямса». На сегодня у нас есть Общественная палата Петербурга, бывший Общественный совет, который сформирован по сходным принципам. Они ни разу не воспротивились ни одному из вредных для граждан решений органов власти. <…> Мне ничего не известно о том, чтобы Общественный совет как-то реально заступался за граждан, участвовал в общественной дискуссии», — сказал Вишневский.

В частности, напомнил депутат, Общественный совет полностью поддержал проект 400-метровой башни «Охта-центра», против которого выступали большинство горожан. «Яблочник» опасается, что и новая Общественная палата без четких критериев утверждения ее членов будет лишь «послушно кивать в ответ на любые начинания, исходящие из Смольного». Его однопартиец Михаил Амосов, в свою очередь, обратил внимание на «пустые», на его взгляд, статьи законопроекта о целях и задачах Общественной палаты.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник также назвал Общественную палату суррогатом народного представительства, который по своей природе является антипарламентским. Резник опасается, что новая палата может быть наполнена «холуями», первым инстинктом которых станет одобрение решений Смольного. При этом он признал, что в существующую на данный момент Общественную палату Петербурга входят такие уважаемые люди, как писатель Даниил Гранин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Но есть некоторые персонажи — просто обнять и плакать, какие общественники. Александр Иванович Вахмистров (бывший вице-губернатор, гендиректор группы ЛСР — прим.ред.), видный общественник, несколько лет пытавшийся снести Блокадную подстанцию, при имени которого багровеет Небесная линия Петербурга. Или Виктор Николаевич Лобко (бывший вице-губернатор, руководил штабами Полтавченко и «Единой России» на последних выборах — прим.ред.). Александр Николаевич Говорунов (действующий вице-губернатор Петербурга — прим.ред.) тоже входит в ее состав. Такое ощущение, что еще Князева добавить, и будет весь срез общественности города», — заметил Резник, имея в виду главу одного из комитетов Смольного.

Он также напомнил, что директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров, на тот момент возглавлявший Общественную палату, позволил себе открыто высказываться против идеи передачи РПЦ Исаакиевского собора. Теперь он уже не является руководителем Общественной палаты, его заменила бывший глава Курортного района Нина Кукурузова. «Она наверняка очень уважаемый человек, но в общественной жизни мне не попадалась, я ее за 20 лет ни разу не заметил. Наверное, не туда смотрел», — заключил Максим Резник.

В результате, 42 депутата высказались за документ, пятеро — против, трое воздержались.