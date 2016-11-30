Киев, 30 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, покинувший в 2016 году пост премьер-министра Украины, сравнил президента страны Петра Порошенко с танком и призвал Запад не забывать об Украине. Об этом бывший глава украинского правительства рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

ИА REGNUM Яценюк Арсений

«Мы самые-самые заклятые друзья», — заявил лидер партии «Народный фронт», добавив, что его работа в качестве премьер-министра Украины при Порошенко было «чрезвычайно сложным и трудным совместительством».

При этом Яценюк добавил, что Порошенко является «умным парнем».

«Но иногда он (Порошенко) ведет себя как танк, просто идя напролом, — говорит экс-премьер-министр. — Однако необходимо помнить, что всегда существует противотанковая ракета».

Кроме того, лидер партии «Народный фронт» обратился к странам Запада с просьбой не бросать Украину, которая «нуждается в том, чтобы быть в поле вашего зрения».

«Мы понимаем, что у вас есть масса проблем, — говорит экс-премьер. — Но, пожалуйста, не бросайте нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине вспыхнула в 2014 г. после того, как Донбасс восстал против государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» на территории Донбасса и направили против мирных жителей региона военную технику, армию и карательные батальоны.