Екатеринбург, 30 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. На Среднем Урале среднемесячная заработная плата депутатов и чиновников федеральных и региональных структур, а также органов местного самоуправления за первые девять месяцев 2016 года в среднем на человека составила 43,6 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По отношению к аналогичному периоду 2015 года, заработная плата увеличилась на 4,6%. Самые большие средние заработки в органах законодательной власти. Так, в среднем зарплата одного депутата составляет 64,9 тыс. рублей. Средний заработок за девять месяцев текущего года сотрудников судебной власти и прокуратуры составляет 57,4 тысяч рублей.

Самая низкая среднемесячная заработная плата с января по сентябрь 2016 года у работников органов местного самоуправления и муниципальных служб. Она составляет 34,6 и 38,1 тыс. рублей соответственно в среднем на человека.

Отметим, что среднемесячная зарплата в среднем на одного работника рассчитывалась без выплат социального характера.

Ранее в прессе появилась информация о том, что губернатор Свердловской области якобы подписал указ о повышении оклада своим заместителям и членам правительства. Однако на официальном сайте главы региона такой информации не размещено.

Добавим, что среднемесячная заработная плата одного работника за первые девять месяцев текущего года по полному кругу организаций Свердловской области, составила 31,8 тыс. рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года средний заработок свердловчанина вырос на 4,9%.

Наибольший рост на 11% зафиксирован у сотрудников предприятий занятых производством резиновых и пластмассовых изделий. А вот зарплата медиков и социальных работников выросла незначительно, всего на 1,7%.

Отметим, что средняя заработная плата вакансий, заявленных в органы службы занятости Свердловской области за январь-сентябрь 2016 года, составила 15,2 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных госу­дарственных органах составила 104,3 тыс. рублей. Это 104,2% к аналогичному периоду 2015 года. При этом отметим, что в некоторых ведомствах она снизилась, а в некоторых наоборот возросла.

Ранее по теме: Зарплата и численность чиновников в России за девять месяцев 2016 года