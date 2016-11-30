Париж, 30 ноября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы ряда стран ЕС и Марокко успешно раскрыли громадную сеть отмывания денег, включающую в себя Марокко, Францию, Бельгию и Нидерланды, сообщает BFMTV.

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На состоявшейся в 29 ноября в Марселе пресс-конференции сотрудники полиции подчеркнули, что операция носила «исключительный характер». Её рзультаты поражают. Так, с августа 2015 года по ноябрь 2016 года удалось отследить €75 млн, направленных во Францию через эту сеть. По оценкам экспертов, за последние четыре года через эту сеть прошло почти €400 млн.

Как отмечают представители следствия, раскрытая сеть представляла собой параллельную банковскую сеть, своего рода «Хавала» с цетром в Марокко.

Следственная группа, включающая в себя 425 экспертов, арестовала 50 человек, проживающих в ЕС, тогда как во Франции под стражу было отправлено 20 человек. Для успешного раскрытия сети потребовалось сотрудничество ряда служб ЕС, действующих под руководством Специальной межрегиональной судебной службы, учрежденной в Марселе.

Глава МВД Французской республики Бернар Казнев поздравил участников операции с её успешным завершением, благодаря которой удалось нейтрализовать столь обширную сеть.