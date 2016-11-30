Чебоксары, 30 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Чувашии 29 ноября зарегистрированы два пожара. В Цивильском районе сгорело здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта, в Чебоксарах — надворные постройки и крыша трёхквартирного дома, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС Чувашии.

21.mchs.gov.ru Пожар в Цивильском районе

В столице Чувашии пожар произошёл по ул. 1-я Чапаева, во дворе трехквартирного дома. Пламя было потушено в течение часа. Огнем уничтожены надворные постройки, повреждена кровля дома. Предполагаемая причина пожара — поджог. Предварительный материальный ущерб оценивается в 100 тыс. рублей.

Вечером в селе Первое Степаново Цивильского района дотла сгорело бывшее здание местного фельдшерско-акушерского пункта. Прибывшим по тревоге спасателям удалось потушить пожар спустя полчаса. По данным ГУ МЧС, «в бесхозной постройке постоянно играют дети, шалость с огнем которых, предположительно, и стала причиной пожара». Ущерб предварительно оценён в 100 тыс. рублей.

По оперативным данным ГКЧС, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 849 пожаров, что на 5,67% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате пожаров погибли 86 человек (за аналогичный период прошлого года — 72). Травмы различной степени тяжести получили 85 человек, снижение на 16,67%. Ущерб составил 77,75 млн рублей.