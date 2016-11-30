Москва, 30 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий добывать минеральные воды и грязи участникам свободной экономической зоны в Крыму, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

bykst Вода

Предлагается внести изменения в действующий закон, установив возможность осуществления добычи подземных вод участниками свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения.

Также разрешается разведка и добыча минеральных подземных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, используемых для лечения и профилактики заболеваний и организации отдыха.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить устойчивое социально — экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя, привлечет инвестиции в развитие существующих и создание новых производств, транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы», — отмечают в правительстве.