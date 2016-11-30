Новороссийск, Краснодарский край, 30 ноября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. В Краснодарском крае из-за неосторожности взрослых погибла полуторамесячная девочка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 30 ноября, в смерти малышки обвинили ее 37-летнего отца.

tookapic Мусорный контейнер

Также по теме: Жительницу Сочи заподозрили в убийстве новорожденного сына

В Сочи расследуют жестокое убийство двухлетней девочки

Трагедия разыгралась в городе Новороссийске еще неделю назад. Вечером 23 ноября мужчина уснул вместе со своей малолетней дочерью в летней кухне, где проживала семья, и придавил ее своим телом. Проснувшись и обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, он положил тело девочки в пакет и отнес в мусорный контейнер на улице. О произошедшем стало известно только сутки спустя, когда навестить ребенка пришла знакомая матери девочки. Женщина сразу же обратилась в полицию.

Подозреваемый уже задержан, вероятнее всего, он будет взят под стражу. Этот вопрос решается. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Восстановить всю картину произошедшего еще предстоит следователям. Точная причина смерти девочки станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года по вине отца серьезные травмы получил девятилетний мальчик. Инцидент произошел также в Новороссийске. Мужчина, вернувшись поздно вечером домой, разбудил сына и заставил его приготовить ему ужин. Потом сильно избил мальчика и в порыве гнева выкинул его из окна квартиры, расположенной на первом этаже. Ребенка с множественными ссадинами на голове во дворе дома обнаружили соседи.

Подробнее: В Новороссийске отец выбросил из окна девятилетнего сына