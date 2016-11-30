Вашингтон, 30 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью телеканалу ВВС посоветовал миллиардеру Дональду Трампу, победившему 8 ноября на президентских выборах в США, с осторожностью относиться к обещаниям властей Российской Федерации (РФ) по Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«У меня нет уверенности, что русские пойдут на попятную, пока не достигнут столь значительных тактических успехов на поле боя, насколько это возможно, — говорит Бреннан. — Я думаю, что президент Трамп и новая администрация должны относиться с осторожностью к российским обещаниям».

Глава ЦРУ утверждает, что власти Российской Федерации якобы ранее не выполняли свои обещания по Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 г. По последним данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил более 300 голосов выборщиков, а демократ Хиллари Клинтон — более 200 голосов.

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