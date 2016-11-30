Трампу советуют быть «осторожным» с РФ
Вашингтон, 30 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан в интервью телеканалу ВВС посоветовал миллиардеру Дональду Трампу, победившему 8 ноября на президентских выборах в США, с осторожностью относиться к обещаниям властей Российской Федерации (РФ) по Сирии.
«У меня нет уверенности, что русские пойдут на попятную, пока не достигнут столь значительных тактических успехов на поле боя, насколько это возможно, — говорит Бреннан. — Я думаю, что президент Трамп и новая администрация должны относиться с осторожностью к российским обещаниям».
Глава ЦРУ утверждает, что власти Российской Федерации якобы ранее не выполняли свои обещания по Сирии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в США состоялись 8 ноября 2016 г. По последним данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получил более 300 голосов выборщиков, а демократ Хиллари Клинтон — более 200 голосов.
Читайте также: Выборы в США: Клинтон поддержала ручной пересчет голосов
Читайте также: NYT: Россия не смогла повлиять на ход выборов в США