Ярославль, 30 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. На Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославской области начались пусконаладочные работы. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, к настоящему моменту основные строительные работы завершены.

Yarregion.ru Хуадянь-Тенинская ТЭЦ

В правительстве подчеркивают: запуск ТЭЦ позволит решить проблему энергодефицита в Ярославской области. От реализации проекта ожидается увеличение объема генерации электроэнергии и повышение надежности электро‑ и теплоснабжения потребителей.

Проектная мощность ТЭЦ — 450 МВт. Станция оборудована двумя газовыми турбинами, двумя турбогенераторами, одной паровой турбиной. В качестве топлива преимущественно планируется использовать природный газ. Это позволит поднять производительность объекта и уменьшить затраты. Кроме того, объемы выбросов в атмосферу снизятся на 30%, практически полностью будет решен вопрос с загрязненными стоками. Также работа ТЭЦ позволит ликвидировать ряд неэффективных котельных.

«Этот проект — пилотный для российско-китайской энергетики. От того, как он будет реализован, зависит дальнейшее сотрудничество двух стран. Мы заинтересованы в том, чтобы он был введен в эксплуатацию и обеспечен потребителями, и работаем в этих направлениях», — отметил Виталий Ткаченко.

Срок запуска ТЭЦ будет окончательно определен в начале декабря. В правительстве прогнозируют, что, вероятнее всего, она будет введена в эксплуатацию уже в первом квартале 2017 года.

Реализация проекта строительства Хуадянь-Тенинской ТЭЦ началась в сентябре 2011 года. Проект был одобрен в ходе встреч Президента РФ и Председателя Китайской Народной Республики в 2010 и 2011 годах. В декабре 2014 года он получил статус приоритетного проекта Ярославской области. Общая стоимость строительства — порядка 20 млрд рублей.