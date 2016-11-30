Астана, 30 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. «Без национальной политики и взвешенной политики в сфере религии очень сложно существовать», — заявил руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья, главный редактор информационно-аналитического портала Central-Eurasia.com, кандидат исторических наук Аликбер Аликберов, комментируя создание в Казахстане Министерства по делам религий и гражданского общества. «Создание министерства, — уверен эксперт, — означает повышение статуса организации, которая занимается этой сферой, а также показывает усиленное внимание государства к данной сфере».

wilhei Религии

Напомним, как сообщалось ранее, Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана было образовано указом президента республики Нурсултана Назарбаева 13 сентября текущего года. По словам возглавившего министерство Нурлана Ермекбаева, работа государственного исполнительного органа власти ведется по трем основным направлениям: первое — реализация государственной политики в сфере религий, в том числе взаимодействие с религиозными объединениями, обеспечение права свободы вероисповедания граждан, второе — взаимодействие государства и гражданского общества, третье — государственная молодежная политика. Министерство намерено пресекать попытки использования религии в деструктивных целях. В этой связи усилия будут направлены на совершенствование комплексных мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму и акцентирование внимания на важности соблюдения всеми субъектами религиозных отношений.

«В России есть похожая структура, на уровне агентства, — напомнил Аликберов. — И в своё время на уровне агентства такая структура была в Казахстане. Орган, в котором собирается информация обо всех процессах, которые происходят как в области гражданского общества, так и в религиозной сфере». По его мнению, подобные организации очень важны в таких полиэтнических и многоконфессиональных обществах как Казахстан и Россия. Согласно национальной переписи 2009 года в Казахстане 70,2% населения исповедуют ислам и 26,3% — христианство.

Следует отметить, что в Казахстане испокон веку ислам носил умеренный характер. В эпоху арабской экспансии в регион Центральной Азии, которая пришлась на VIII—IX века, кочевники вообще не приняли его, продолжая исповедовать тенгрианство, манихейство или другие доисламские верования. Хорошо известно, что в более поздние времена, в период монгольских завоеваний, многие тюркские племена исповедовали христианство несторианского толка. В итоге ислам смог закрепиться в казахской степи благодаря толкованию ислама, распространяемому суфием Ахметом Яссауи и близкому мировоззрению кочевников, что произошло только в период Золотой Орды. Однако традиция веротерпимости здесь сохранялась всегда.

В эпоху Российской империи царская администрация внимательно следила за религиозной ситуацией в Казахстане, направляя туда имамов, прошедших обучение в татарских медресе. В период атеизма советского периода воинствующему исламу также не было места в Казахстане. Возрождение исламских религиозных традиций произошло только после обретения Казахстаном независимости. Для этого периода характерен резкий рост интереса к исламу, чем пытаются воспользоваться различные исламские центры из-за рубежа.

«Сегодня традиционный ислам начинает терять свои позиции, и иногда этот вакуум заполняется деструктивными идеологиями. По этому вопросу необходимо проводить профилактику экстремизма», — резюмирует Аликберов. По заявлениям министерства, общая профилактика, внедряемая государством, направлена на повышение религиозной грамотности населения, тем самым уменьшая влияние экстремистских и нетрадиционных религиозных идеологий. Для людей или групп уже вовлечённых в экстремистские круги подготовлена индивидуальная целевая реабилитация. По словам Аликберова, создание «духовных барьеров» и просвещение населения в вопросах религии — отличные превентивные меры для противодействия терроризму и экстремизму.

Аликберов подчеркнул, что создание нового министерства происходит в соответствии со «Стратегией Казахстан-2050» и будет способствовать укреплению светских основ развития страны. «Это единственная основа и других быть не может, если мы собираемся строить современное демократическое гражданское общество, — уверен эксперт. — Это абсолютно правильный, понятный и единственно верный в наших условиях подход».

Коснувшись задач министерства в области молодежной политики, он отметил, что «проблемы, которые стоят перед казахской и российской молодёжью очень похожи. Молодые люди сильнее подвержены внешним пагубным влияниям. Они — максималисты, подвижная мобильная часть населения, которая нуждается в особом внимании. И вовлекать в различные экстремистские и радикальные течения их легче, чем взрослых людей, поэтому очень важно, что одной из целей министерства является недопущение несовершеннолетних в религиозную деятельность».

Для помощи в самореализации молодых людей по всей стране были созданы молодёжные ресурсные центры, а также выстроена структура управления молодёжной политикой. По сообщениям министерства, уровень молодёжной безработицы на 2 квартал 2016 года составил 4,2%, что является одним из самых низких показателей в мире. «Молодёжь — наше будущее. И очень важно, будет ли у них возможность себя реализовать, будут ли у них доступные социальные лифты», — отметил Аликберов.