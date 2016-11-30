Москва, 30 ноября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Известный российский исполнитель Филипп Киркоров и лидер французской группы Space Дидье Маруани договорились о мировом соглашении, в рамках которого музыканту будет передана сумма в размере €1 млн. Однако в последний момент Киркоров оставил деньги на столе и покинул помещение, заявил адвокат Маруани Игорь Трунов, передает 30 ноября НТВ.

Serge Serebro Филипп Киркоров

«Филипп Киркоров в последний момент, когда встал вопрос, что нотариус уже пришел, надо подписывать, бросил на стол деньги и убежал. После этого прибежали сотрудники полиции. Естественно, начали запугивать, жути нагонять», — сказал Трунов.

В свою очередь, юрист Киркорова Александр Добровинский утверждает, что певец не собирался заключать мировое соглашение. По его словам, француз стал жертвой розыгрыша, устроенного пранкерами Вованом и Лексусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дидье Маруани и Игорь Трунов были задержаны в отделении одного из московских банков по подозрению в вымогательстве денег у Филиппа Киркорова. Позже полицейские задержанных отпустили и принесли им извинения.

По мнению Маруани, обвиняющего Киркорова в плагиате, российский певец переработал его композицию Symphonic Space Dream и исполнял ее в качестве песни «Жестокая любовь». Сам Киркоров заявил, что не претендовал на авторство песни.