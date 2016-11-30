Самара, 30 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Самарской области средний размер страховой пенсии по старости в ноябре 2016 года составил 12 тыс. 850,87 рублей, по инвалидности — 7 тыс. 919,26, по случаю потери кормильца — 8 тыс. 943,41. Средняя социальная пенсия находится на уровне 7 тыс. 753,4 рублей. Такие данные предоставило региональное отделение Пенсионного Фонда, сообщает ИА.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Самарастата, по состоянию на 1 июля 2016 года численность пенсионеров, состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда РФ по Самарской области, составила 975 тыс. человек, из них 223 тыс. человек — работающие пенсионеры. Пенсионеры составляют 30% всего населения региона.

Средний размер назначенных пенсий на 1 июля составил 12 тыс. 149 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в реальном выражении пенсии уменьшились более чем на 3%.

В 2016 году величина прожиточного минимума для самарских пенсионеров установлена в размере 7554 рублей, в 2017-м ее увеличат на 619 рублей и она составит 8173 рубля.

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