Новосибирск, 30 ноября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. В Новосибирске вновь заговорили о постройке автовокзала на месте закрытого рынка на Гусинобродском шоссе. Сегодня, 30 ноября, на пресс-конференции главный архитектор города Виктор Тимонов заявил, что новый автовокзал будет запущен уже в конце 2017 года.

CopyrightFreePictures Знак автобусной остановки

«Проект не особенно сложный и здания возвести можно достаточно быстро. Главное — обеспечить транспортную развязку в этом районе», — цитирует «Коммерсантъ» Тимонова.

Проект объекта будет представлен до конца текущего года. Инвестор уже известен — это новосибирский бизнесмен, председатель совета директоров ООО «Авто-сервис» Андрей Гудовский.

Главный архитектор Новосибирска подчеркивает, что автовокзал на Гусинобродском шоссе — это пилотный проект. Есть планы построить несколько автовокзалов в городе. Может появится автовокзал на западном направлении — в районе Хилокского рынка. Должно появиться еще и третье направление — Южное в сторону Бердска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что на месте Гусиннобродской «барахолки» в Новосибирске должен появится автовокзал для кемеровского направления, еще весной прошлого года говорил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Строительство должно было начаться сразу после ликвидации «Гусинки», в августе-сентябре, но закрытие ярмарок затянулось.

На этом участке планируется построить целый транспортный узел, в который войдет автовокзал, метродепо, гостиница и перехватывающие парковки. Новосибирские власти оценили строительство примерно в 2,5 млрд рублей. И первым должно было появится электродепо «Волочаевское» — работа должна была начаться уже в текущем году, но строительство так и не ведется.

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В конце мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже заявил, что участок на месте бывшего вещевого рынка планируется передать под картодром, трек для BMX-велоспорта и скалодром. Тогда же пресс-секретарь мэра Артем Роговский подчеркивал, что этот вариант является временным решением, позже, как и планировалось, здесь должен появиться транспортный узел с автовокзалом и метродепо.

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А в июне новосибирские власти уже планировали до конца 2016 года провести открытый конкурс на строительство автовокзала.

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Напомним, самый крупный за Уралом уличный рынок на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, который также называли «Гусинкой» окончательно был закрыт 1 октября 2015 года, несмотря на протесты и возмущения продавцов.