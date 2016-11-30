Пермь, 30 ноября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В Перми 35-летний местный житель осужден на длительный срок за изготовление порнографических фотографий и видео с участием детей, не достигших 14-летнего возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по региону.

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Следствием и судом установлено, что в 2012 и 2014 годах мужчина фотографировал и производил видеосъемку обнаженной несовершеннолетней племянницы. Кроме этого, в ноябре 2012 года, в январе 2013 года и в сентябре 2014 года, мужчина производил фотографирование в обнаженном виде своего пасынка. После этого он копировал на жесткий диск своего персонального компьютера полученные фото и видеоматериалы с порнографическими изображениями детей. Затем отправил изготовленные им фото и видеофайлы по электронной почте.

В ноябре 2012 года, с целью распространения фотоматериалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, мужчина снова попытался отправить изготовленные им фото файлы по электронной почте. Однако произошло отключение web-интерфейса электронного почтового ящика, поэтому преступный умысел до конца не был доведен.

Суд назначил пермяку наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.