Грозный, 30 ноября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. В Чечне выехали из села члены семьи Алана Хаджаева, по вине которого случилось ДТП, унесшее жизни семи человек. Мужчины из его рода покинули дом, чтобы избежать кровной мести.

Ooo-fenix.ru Кровавое пятно

Жертвами трагедии стали пять членов семьи Шуаиповых из селения Самашки Ачхой-Мартановского района. «На моей памяти случаи, когда одна семья хоронит сразу несколько человек, детей и взрослых, были только во время войны, когда нас бомбили и обстреливали военные. Сейчас, когда у нас мир и спокойствие, по вине какого-то пьяного водителя погибли дети, девушка и двое мужчин. Это очень тяжело понять и принять. Я был на тезете у Шуаиповых, там даже некоторые мужчины не могли сдержать слез, когда со двора одно за другим выносили пять тел», — приводит слова одного из жителей района «Кавказский узел».

По обычаям чеченцев, мужчины из рода человека, совершившего убийство, должны покинуть дома, оставив в доме только детей и женщин, на которых обычай кровной мести не распространяется. Согласно традициям, как пишет издание, за одну убитую женщину потерпевшая сторона имеет право убить двоих мужчин из рода убийцы.

Примирение может быть достигнуто лишь после того, как за семью виновника попросят уважаемые люди — старейшины и богословы. Тогда просьба простить пролившуюся кровь может быть удовлетворена.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная авария, в которой погибли семь человек, произошла 27 ноября недалеко от Чернореченского поста на трассе «Кавказ». По предварительным данным, виновник аварии водитель машины Ford Алан Хаджаев, 1976 года рождения, управлял транспортным средством в нетрезвом виде.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «ВАЗ-21 014» и «Приора». Пять человек, находившихся в «четырнадцатой», погибли, в том числе двое детей, 10 и 14 лет. Погиб сам виновник аварии и его двоюродный брат, 11-летний сын Хаджаева попал в реанимацию с перелом бедра и закрытой черепно-мозговой травмой.

Глава Чечни сравнил произошедшее с крупным терактом. Рамзан Кадыров пообещал, что всем водителям, задержанным за управление машиной в нетрезвом виде, «не будет никакой пощады».