Элиста, 30 ноября, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Калмыкии жители трех районов с надеждой продолжают ждать, когда же из кранов в их домах потечет чистая питьевая вода. Дело в том, что социально значимый объект — Ики-Бурульский групповой водопровод, который был построен больше года назад, до сих пор не введен в эксплуатацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ 30 ноября.

fedi Водопроводный кран

Проект реализовывался на протяжении десяти лет в рамках двух федеральных целевых программ. Летом 2015 года власти степной республики заявили об окончании строительства объекта, который сможет обеспечить питьевой водой Элисту, Ики-Бурульский, Целинный и Приютненский районы. Но фактически он так и не начал функционировать.

«О том, что долгожданный для республики объект готов было доложено президенту страны Владимиру Путину еще в августе 2015 году. Тогда же руководство региона обещало, что объект будет введен в эксплуатацию спустя три месяца», — сообщил руководитель регионального исполкома ОНФ в Калмыкии Александр Городовиков.

По данным регионального Роспотребнадзора, используемая сейчас вода в этих населенных пунктах непригодна для употребления.

Задержку ввода в эксплуатацию водопровода чиновники пояснили отсутствием до сих пор правоустанавливающих документов на объект. В ответе Минсельхоза РФ на запрос «фронтовиков» говорится, что в настоящее время идет процедура оформления в кадастровой палате. Затем необходимо будет получить свидетельство о госрегистрации прав собственности, после этого документы отправят в Росимущества для решения вопроса о передаче объекта в собственность республики. Только после этих процедур водопровод можно будет эксплуатировать.

Полтора года только на оформление документов — это необоснованно долго, считают общественники.

«Созданные чиновниками неоправданные административные барьеры затягивают не только ввод в эксплуатацию социального объекта, но и лишают граждан их права на чистую питьевую воду. Все решается слишком неповоротливо, а между тем в домах жителей названных районов до сих пор нет воды», — добавил Городовиков.

Понесут ли чиновники персональную ответственность за затягивание ввода в эксплуатацию социально важного объекта, и когда заработает водовод, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с питьевой водой испытывают и в других населенных пунктах Калмыкии. Причем происходит это по вине чиновников. От выполнения полномочий по решению вопроса о водоснабжении жителей фактически самоустранились шесть муниципальных образований — Алцынхутинское, Гашун-Бургустинское, Сарпинское, Тугтунское, Чкаловское, Шаттинское сельские поселения. Воду сельчанам привозят частники, причем, неизвестно откуда и какого качества.