Саратов, 30 ноября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В Заводском районе Саратова в отделение полиции №2 с заявлением обратился местный житель, проживающий по 1-му Светланскому проезду, о том, что в течение суток — с 24 по 25 октября текущего года коллекторы микрозаймов в квартире по улице Огородная, применяя насилие вымогали у денежные средства в сумме 70 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Feans Угроза со стороны коллектров

22 ноября возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». За совершение данного преступления задержаны граждане — 1983 года рождения (ранее не судим), 1991 года рождения (не работает, ранее судим).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан соучастник преступления — гражданин 1990 года рождения, не работает, проживает в Саратовской области в Татищевском районе, в деревне Константиновка, ранее не судим. Даны признательные показания. Избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саратовскую область захлестнула волна коллекторского беспредела. В регионе правоохранительные органы завалены жалобами на разгул коллекторской преступности: угрозы должникам и их семьям под дулом пистолета, избиение, разбивание окон и разрисовывание стен дома надписями нецензурного содержания.