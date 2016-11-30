Сингапур, 30 ноября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Власти Мьянмы заявили, что через 20 лет страна может превзойти экономические показатели Сингапура, сообщает 30 ноября CNA.

Флаг Мьянмы

«Когда Сингапур получил независимость тогдашний премьер-министр Ли Куан Ю сказал, что через 20 лет по уровню экономического развития Сингапур догонит Бирму. Я думаю, что сегодня мы можем изменить эту фразу и сказать, что через 20 лет Мьянма обгонит Сингапур по уровню экономического развития», — сказала лидер бирманской правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи.

«Мы надеемся, что вы нам в этом поможете, потому что успех в одной части региона означает успех для всего региона», — добавила Су Чжи.

Напомним, лидер бирманской правящей партии «Национальная лига за демократию» прибыла с 3-х дневным официальным визитом в Сингапур для участия в международной конференции «Singapore Global Conversations».