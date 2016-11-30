Ростов-на-Дону, 30 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум.



Hans Сосульки

Южная столица продолжает активно готовиться к Новому году и создавать праздничное настроение горожан. Управление культуры Ростова-на-Дону объявило электронный аукцион на поставку украшений для искусственных елей и объемно пространственной композиции. Из городской казны на эти цели будет потрачено 2,1 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября со ссылкой на информацию, размещенную на сайте госзакупок.

Так, эти средства пойдут на комплект освещения «Тающие сосульки» и световой футбольный мяч. Аукцион проведут 8 декабря.

Напомним, новогоднее убранство в текущем году существенно подорожало. Ростов-на-Дону ранее объявлял аукционы на покупку елей на 4,8 млн рублей и украшение переулка Соборного на 1,9 млн рублей. Сам же город планировалось украсить гирляндами за 19,5 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , главная городская ёлка уже установлена у центрального входа в парк имени Горького. Несмотря на то, что официальное открытие состоится 27 декабря, символ Нового года уже засиял огнями. Украшены гирляндами и светящимися композициями парки, скверы, центральные улицы.