Рыбинск, Ярославская область, 30 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Первые торги акциями НПО «Сатурн», принадлежащими бывшему главе Рыбинска Юрию Ласточкину, закончились безрезультатно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении ФССП по Ярославской области.

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На торги были выставлены 10 млн акций экс-градоначальника и руководителя «НПО Сатурн». Независимы эксперт оценил их в 3 млн 830 тыс рублей, но никто таких денег за них не дал.

«На вторых торгах мы снизим стоимость пакета акций на 15%», — пояснили в службе судебных приставов.

«Выставленный на продажу пакет — это мизерная доля в акционерном капитале предприятия и поэтому никто не проявляет интереса», — прокомментировал ситуацию адвокат экс-мэра Георгий Юдин.

Кроме акций приставы арестовали принадлежащий бывшему главе Рыбинска гараж. Всего штраф по приговору суда составляет 140 млн рублей. Сам Юрий Ласточкин сейчас отбывает наказание за взяточничество в колонии города Бежецка. Напомним, суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы.