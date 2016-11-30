Санкт-Петербург, 30 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Парламент Санкт-Петербурга на своем заседании 30 ноября снял с повестки дня вопрос об утверждении бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Как пояснили парламентарии, соответствующая просьба поступила из комитета финансов городского правительства. Как ожидается, бюджет утвердят лишь 7 декабря.

Это связано с тем, что не успел вступить в силу закон о заморозке до 2018 года расчетной единицы, с помощью которой исчисляются зарплаты чиновников и депутатов. Документ был принят на прошлой неделе и вступит в силу лишь 4 декабря.

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Напомним, инициатором поправки в закон «О расчетной единице» стало городское правительство. Она необходима, чтобы выполнить «майские указы» президента.

Согласно поправкам Смольного в городской бюджет на 2017 год, расходы на содержание губернатора Георгия Полтавченко уменьшатся на 250 тыс. рублей в год, расходы на содержание спикера Заксобрания Вячеслава Макарова — на 242 тыс. рублей в год.

Доходы Петербурга в 2017 году должны составить 483,9 млрд, расходы — 553,7 млрд, дефицит бюджета — 69,8 млрд рублей при допустимом максимуме в 70 млрд рублей. Добавим, в проекте учтен 30-процентный рост тарифов на общественный транспорт с 1 января 2017 года.

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