Пекин, 30 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, спасательные работы на одной из шахт в провинции Цзянси, где 23 ноября произошло частичное затопление, были прекращены после того, как горные спасатели пришли к выводу о том, что у шахтеров не осталось шансов на выживание.

. Коллаж. Погибший в шахте рабочий

Прибывшие к месту ЧП спасатели извлекли из-под земли 14 шахтеров, еще 7 граждан КНР оказались в ловушке. Специалисты приступили к откачке воды из ствола шахты, однако это не принесло результатов из-за большого поступления подземных вод, пишет «Сина синьвэнь».

«Шахтеры оказались в ловушке глубоко под землей. От спасателей их отрезала толща воды, которая не оставила им шансов на спасение. Даже в случае поступления кислорода, выжить в подобных условиях невозможно», — прокомментировал завершение спасательной операции один из чиновников Чэнь Чжицзюнь.

Всю неделю мощные насосы откачивали воду из шахты, однако уровень подземных вод продолжал увеличиваться. В целях недопущения дальнейших геологических бедствий спасательная операция была прекращена.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 30 ноября в провинции Хэйлунцзян на одной из шахт в городском округе Цитайхэ произошел пожар, в результате которого более 20 шахтеров оказались в ловушке под землей. В настоящий момент на месте ЧП развернут мобильный штаб спасателей, решается вопрос о подъеме застрявших под землей горняков на поверхность.