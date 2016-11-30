Сыктывкар, 30 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника государственного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» Игоря Терентьева, являющегося председателем комитета Государственного Совета Коми по бюджету, налогам и экономической политике. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

По данным следствия, в 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки «за интенсивность и высокие результаты работы», сдавали полученные денежные средства в этот фонд. В общей сложности за период 2012—2016 годов в фонд поступило более 14 миллионов рублей. В личных целях Терентьев присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллионов рублей.

В настоящее время следователем СК при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ по РК по месту жительства и работы подозреваемого проводятся обыски. По результатам следственных мероприятий будет решаться вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.