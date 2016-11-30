Великий Новгород, 30 ноября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. В Великом Новгороде почтили память двух украинцев, погибших под Мясным Бором в 1942 году. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель Новгородской поисковой экспедиции «Долина» Игорь Свинцов, для захоронения в родном украинском селе поисковики передали останки военфельдшера минометного дивизиона 53-й отдельной стрелковой бригады 2-й ударной армии Валентины Павловны Конобас.

nastyachernikova720 Траурные цветы

18-летняя Валентина Конобас погибла 25 июля 1942 года при последней попытке выхода из окружения войск 2-й ударной армии под Мясным Бором. Её останки и медальон были найдены в сентябре нынешнего года. «На маленьком клочке немецкой сигаретной бумаги Валя, призванная в РККА из Сталинградской области, написала имя и адрес своей сестры», — рассказали в экспедиции «Долина». Сестра погибшей Наталья Павловна, чьё имя было указано в медальоне, не так давно она умерла, но останки Валентины Конобас в её родном селе Почуйки (Житомирская область Украины) захоронят односельчане. В последний путь к дому её проводят поисковики из Санкт-Петербурга.

Петербургским поисковикам также передали найденную в районе Мясного Бора медаль «За боевые заслуги» № 34 339 — награда была обнаружена без останков. С помощью Министерства обороны РФ удалось узнать, что ею в марте 1942 года был награждён рядовой Кушнир Иван Макарович, 1920 г.р., уроженец села Спасское Новомосковского района Днепропетровской области. Он был призван 28 августа 1941 года, пропал без вести в декабре 1943 года.

Украинские поисковики выяснили, что у Ивана Макаровича своих детей не было, но в селе Спасское проживает родная племянница Кушнира. Было принято решение о передаче боевой награды родственникам через консульство Украины в Санкт-Петербурге.