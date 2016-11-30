Санкт-Петербург, 30 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко придется объяснить свои планы по уборке снега в городе. Соответствующий депутатский запрос в среду, 30 ноября, утвердил городской парламент, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка снега в Петербурге

Автором запроса выступила депутат Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева. Она заявила, что горожане столкнулись с «абсолютным отсутствием системы уборки снега» в северной столице.

«Снег не убирают, и никто его и не собирается убирать. Система организационная, нормативная, финансовая и материальная не готова к уборке снега, более того, задачи своевременной оперативной уборки даже не ставится», — сказала Дмитриева. По ее словам, эта ситуация запрограммирована в соответствующем технологическом регламенте, срок действия которого, к слову, истекает 31 декабря.

«Согласно этому регламенту, вывоз снега должен осуществляться в срок от 8 до 20 суток после снегопада. С учетом того, что зимой, вообще-то, снег падает чаще, чем раз в восемь дней, задачи его вывоза не ставится. Изучение временного технологического регламента показывает, что для города просто был заимствован техрегламент уборки дорог крупных магистралей, где нет ни пешеходов, ни парковки, где снег не сбрасывается с крыш. То есть, полностью выхвачен регламент для автодорог, которые в чистом поле расположены», — недоумевает депутат.

Оксану Дмитриеву «ужасает» и тот факт, что в пятимиллионном городе в штате коммунальных предприятий служат немногим более 700 дворников, занятых ручной уборкой улиц, в то время как в Москве таковых около 19 тысяч человек. Аналогичные пропорции применимы и к дорожной технике, утверждает Дмитриева. Кроме того, в Петербурге, с его 20 тыс. жилых домов, работают всего 312 кровельщиков, говорит парламентарий. «Скоро мы сможем поименный список утвердить и знать в лицо каждого кровельщика», — пошутила она.

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Впрочем, не все коллеги согласились с ее позицией. В частности, единоросс Владимир Васильев тоже недоволен уборкой дворов (чем должны заниматься ТСЖ и управляющие компании) и тротуаров. Однако, по его мнению, в условиях снежных штормов дорожные предприятия сделали всё от них зависящее, чтобы очистить улицы Петербурга от снега. «Улично-дорожная сеть была убрана в рекордно короткие сроки», — настаивает Васильев.

Тем не менее, по словам Дмитриевой, город недофинансирует систему уборки снега примерно на 2 млрд рублей, и даже в условиях малоснежных зим прошлых лет ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» умудрился накопить кредиторскую задолженность по утилизации снежных масс на снегоплавильных станциях.

В итоге, Законодательное собрание большинством голосов утвердило депутатский запрос губернатору. У Георгия Полтавченко парламентарии интересуются, считает ли он целесообразным переработать технологический регламент, чтобы привести его в соответствие с петербургскими реалиями, включая учет законных прав автовладельцев на парковку, а также разработать генеральную схему санитарной очистки города либо иной документ, где должны быть интегрированы меры по очистке как улиц, так и дворов, и крыш от снега.

Кроме того, губернатора просят осветить его планы по возможной разработке оперативного плана по уборке города от снега в 2017 году в «условиях полного отсутствия материального и финансового обеспечения».

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По данным комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, ноябрь 2016 года стал самым снежным за последние несколько лет. С начала месяца в Петербурге выпало 86 см снега. Дорожные предприятия уже вывезли с улиц города более 700 000 кубометров снега.30 ноября метеорологи прогнозируют в Петербурге очередной снегопад. Высота слоя осадков может составить до 8 см. На дорогах сохранится сложная обстановка.