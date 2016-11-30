Амстердам, 30 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Интерполе произошла утечка данных о многочисленных международных расследованиях в отношении террористических групп, сообщает 30 ноября Reuters со ссылкой на телевидение Нидерландов.

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Бывший сотрудник Интерпола взял информацию о расследованиях к себе домой, что строго запрещено, и скопировал ее на жесткий диск компьютера, подключенного к Интернету, не подозревая, что каждый может получить к ней доступ. Информация даже не была защищена паролем.

«Крупная утечка данных… директор Интерпола предстанет перед Европарламентом, чтобы сообщить детали случившегося», — сообщила член Европарламента Софи ин 'т Велд в своем Twitter аккаунте.

Телевидение Нидерландов сообщило, что бывший сотрудник Интерпола хранил на своем компьютере информацию о 54 расследованиях, включая имена и номера телефонов подозреваемых.