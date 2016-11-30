Красногорск, 30 ноября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Государственный долг Подмосковья к концу 2016 года составит менее 118,6 млрд рублей. В абсолютном значении госдолг области вырастет на 20 миллиардов рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на министра финансов Московской области Антона Котякова.

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«На конец года при 100% исполнении бюджета Московской области, наш государственный долг должен составить 118,6 миллиарда рублей, скорее всего, мы этой суммы не достигнем, она будет немного меньше за счет недоисполнения расходной части», — пояснил Котяков.

Он также отметил, что в 2013 году уровень госдолга составлял 35,7% от собственных доходов, в 2014 году — 31,2%, а на 1 января 2016 года — 29,3%.

«На 1 января 2017 года при максимальном 100% исполнении бюджета уровень госдолга составит 32,4%. То есть в абсолютном значении мы видим рост госдолга на 20 миллиардов рублей, но мы видим и рост доходов. И уровень государственного долга в процентном отношении снижается», — заключил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственный долг России на 1 ноября 2016 года составил 10,7 трлн руб., уменьшившись с начала года на 2,7%. Государственный долг регионов на 1 ноября 2016 года — 2,2 трлн рублей, уменьшившись на 4,6%.