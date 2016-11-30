Донецк, 30 ноября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в среду, 30 ноября, вручит паспорт гражданина ДНР российскому актеру Ивану Охлобыстину. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Александра Захарченко.

Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия Иван Охлобыстин

«Иван у нас в Донецке, — сказал источник. — Глава ДНР уже сегодня (30 ноября) вручит ему паспорт».

Ранее советник Захарченко Александр Казаков на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что российский актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к главе ДНР с просьбой предоставить ему гражданство ДНР со сцены в Ростове-на-Дону.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство культуры Украины внесло Охлобыстина в «черный список» деятелей культуры еще в 2014 году.

Читайте также: Охлобыстин обратился к Захарченко за гражданством ДНР