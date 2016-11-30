Радио REGNUM: первый выпуск за 30 ноября
Москва, 30 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Подразделения НАТО, размещенные неподалеку от границ России, начали учения;
- Путину докладывают о ситуации со стрельбами в Крыму;
- В Чувашии забастовали водители;
- Гулять так гулять: в Хабаровске власти потратят более млн на новогодний стол;
- Кировские чиновники ухудшили качество воды за 95 млн рублей;
- Минздрав видит риски терроризма во внедрении беби-боксов;
- Госдуме предложили приблизить продавцов сигарет к школам;
- 78% жителей России хотят ограничить приток мигрантов;
- Россия играет важную роль в мире, считают 70% граждан.