Берн, 30 ноября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Обитатели муравейника передают друг другу важную социальную информацию своеобразным способом — они обмениваются пищей и феромонами. К такому выводу пришли специалисты из университета Лозанны в Швейцарии, их статья опубликована в журнале eLife.

Kmslbzc.com Целующиеся муравьи

О механизме трофаллаксиса — обмена пищей путем срыгивания — ученым было известно и раньше. Также было замечено, что пчелы и термиты используют трофаллаксис для передачи информации. Ричард Бентон и его коллеги предположили, что подобные контакты между муравьями также несут социальную функцию.

Специалисты наблюдали за жизнью колонии муравьев-древоточцев, встречающихся в южных штатах США. Они отлавливали насекомых в момент обмена пищей и анализировали состав их выделений. Оказалось, что в жидкости, помимо пищи, присутствовали гормоны, отвечающие за рост тела муравья, а также вещество, которое стимулирует рост личинок.

Также в выделениях нашли вещества, с помощью которых муравьи отличают членов своей колонии от посторонних и другие соединения, влияющие на социальное поведение особей. По мнению ученых, трофаллаксис представляет собой своего рода линию связи, с помощью которой королева и взрослые особи контролируют развитие личинок, снабжая их питанием с большим или меньшим содержанием гормонов.