Калуга, 30 ноября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Торжественное закрытие Калужской областной «Вахты Памяти» состоялось 29 ноября в Доме культуры города Мосальска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Фото Калужского областного молодежного центра. Поисковики на закрытии областной «Вахты Памяти» в Мосальске.

В годы Великой Отечественной войны на Мосальской земле велись кровопролитные бои, в которых только в период с 1 по 15 февраля 1942 года по официальным данным погибло более 10 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Не случайно первая областная «Вахта Памяти» состоялась в Мосальске. Поисковая работа по увековечиванию памяти погибших в Мосальском районе не прекращается и сегодня.

За минувший поисковый сезон калужские поисковики приняли участие в десятках экспедиций. Поисковикам удалось торжественно придать земле более двух тысяч погибших бойцов и обезвредить тысячи взрывоопасных предметов времен войны.

Участники встречи посетили мемориальный комплекс в деревне Барсуки, где почтили память погибших защитников Отечества, возложили венки и цветы в память о тех, чьи имена вписаны в историю страны.