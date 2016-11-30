Хабаровск, 30 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. С начала действия закона о дальневосточном гектаре в Хабаровском крае подано 1067 заявок, соответствующих требованиям закона. В общем поступила более 2000 заявлений, но часть из них была возвращена соискателям на доработку, передает корреспондент ИА REGNUM

Мартирос Сарьян. Земля. 1969

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92 гектара зарегистрировано в «пилотном» Амурском районе, он стал первым в крае, где жители смогли получить бесплатную землю. С 1 октября оформить бесплатный гектар могут все жители региона. С этого времени правительство края предоставило желающим еще 375 гектаров — это более трети всех участков, уже отданных в пользование на Дальнем Востоке.

Выездные бригады профильных краевых министерств и ведомств продолжают работу по консультированию и помощи населению в отдаленных поселках. С 19 октября бригады побывали в Нанайском, Хабаровском районах и районе имени Лазо.

Как сообщало ИА REGNUM, не во всех районах Хабаровского края существует возможность получить нужную землю. В частности, власти Свободного порта Ванино сетуют на то, что земельных участков не хватает даже инвесторам: большинство земель находятся в собственности Минобороны, либо государственного Лесного фонда.