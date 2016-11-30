Москва, 30 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В России за январь-октябрь 2016 года инфляция составила 4,5%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (11,2%). По состоянию на 21 ноября 2016 года инфляция составила 4,9%. Такие данные представлены в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-октябрь 2016 года, подготовленном Счетной палатой РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Рост цен на продовольственные товары отмечен на уровне 3,2%, в аналогичном периоде 2015 года — 11,4%. Наибольшее удорожание зафиксировано по маслу сливочному — на 11,9%, крупам и бобовым — на 8,1%, рыбе и морепродуктам — на 7,8%, а также по молоку и молочной продукции — на 6,4%. Отмечено снижение цен на яйца куриные — на 7,8%, сахар-песок — на 0,2%.

При этом необходимо отметить, что сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию закончилось в сентябре текущего года, когда цены на нее понизились на 5,4% относительно августа. В октябре относительно сентября 2016 года цены на плодоовощную продукцию повысились на 2,5%.

Рост цен на непродовольственные товары сложился на уровне 5,8%, в аналогичном периоде 2015 года — 12,3%. Наибольший прирост цен отмечается по табачным изделиям — на 15,2%, обуви — на 8%. Снизились цены на телерадиотовары — на 0,4%.

Рост цен и тарифов на услуги наблюдается на уровне 4,6%, в аналогичном периоде 2015 года — 9,3%. Наиболее существенный рост зафиксирован по санаторно-оздоровительным услугам — на 8,2%, услугам дошкольного воспитания — на 8,2%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 5,3%.