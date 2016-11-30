Москва, 30 ноября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Учебные стрельбы, которые намерена провести Украина над Крымом, опасны для всех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Киевское правительство хочет произвести учебные стрельбы, они опасны для всех», — сказал депутат Госдумы.

Виды на Крым. Советский плакат

«Поскольку техника старая, нет инструмента контроля, а самое главное — бесполезные стрельбы в том смысле, что у них нет возможности определить куда ракета прилетела, ибо нужно иметь пункты фиксации падения ракет, у них таких возможностей нет», — отметил он.

«Мы предложили уничтожить все ракеты, которые взлетят и будут находиться в воздушном пространстве России, и уничтожить пусковые установки, из которых подобные стрельбы будут произведены», — напомнил Жириновский.

«Надо отучить киевское правительство от подобных шагов, которые ухудшают международную обстановку», — заявил депутат.

25 ноября Украина объявила некоторые участки воздушного пространства над Черным морем к западу от побережья полуострова Крым, в том числе 6 морских миль (12 км) в территориальных водах России, зоной ракетных стрельб. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года определяет, что территориальное море, а также расположенное над ним воздушное пространство, находятся под суверенитетом прибрежного государства. Ширина территориальных вод Российской Федерации, как и большинства стран мира, составляет 12 морских миль (22,2 км).