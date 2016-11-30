Черкесск, 30 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В сфере страхования автомобилистов необходимо наводить порядок. К решению проблемы, которая возникает при получении жителями Карачаево-Черкесии полисов ОСАГО, будут привлечены прокуратура, антимонопольное ведомство и законодательные органы. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции.

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Отметив, что он в курсе проблем автомобилистов при получении полисов ОСАГО и того, что суммы, которые требуют за оформление страховые компании, могут отличаться в разы — от четырех тысяч до 15 тысяч рублей за полис, Темрезов пообещал разобраться в этом вопросе.

Подтвердив информацию о том, что есть факты, когда перед камерами журналистов оформление идет безупречно, но все становится по-другому, когда человек приходит самостоятельно, глава Карачаево-Черкесии сказал: «Начинается: нет бланков, то, сё… Поэтому поговорим со всеми заинтересованными ведомствами и наведем порядок. Потому, что 15 тысяч рублей и четыре тысячи — это, на самом деле, очень существенная разница».

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В Северной Осетии возникают проблемы с оформлением полисов ОСАГО

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года за владельцев автотранспорта вступились активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Они провели проверку по обращениям представителей таксомоторных организаций, которые заявили об отказах от страхования их автогражданской ответственности.

В ходе выездного рейда в большинстве страховых компаний при виде видеокамеры и активистов ОНФ менялся тон, и все страховщики приняли документы для страхования ОСАГО.