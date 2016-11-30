Петропавловск-Камчатский, 30 ноября, 2016, 09:58 — ИА Регнум. На Камчатке с берега Тихого океана исчез арт-объект «КАМЧАТКА», который был сложен из отдельных больших букв. Работники визит-центра на Халактырском пляже пояснили, что его демонтировали, хотя еще вчера участники одного из проектов просили людей не заниматься вандализмом и обещали оставить объект на месте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арт-объект на Камчатке

Большие буквы и созданное из них слово «КАМЧАТКА» появились на берегу около месяца назад. К арт-объекту начали приезжать люди и фотографироваться, забираясь на большие буквы. После этого руководство одной из компаний обратилось через СМИ к людям с просьбой не портить буквы. Там объяснили, что объект создан для съемок документального фильма, однако может и остаться на месте в качестве еще одной визитной карточки полуострова (Халактырский пляж — популярное место у туристов и местных жителей).

Однако накануне выяснилось, что «Туристический информационный центр» объявил аукцион на установку точно такого же объекта. За буквы предлагается начальная цена 450 тысяч рублей. В этом центре сейчас утверждают, что план-график на такие буквы появился раньше, чем подобные установили на пляже, а весь аукцион проводится по закону.

При этом остается непонятным, зачем заказывать арт-объект, подобный тому, что уже стоит. Причем новый должны установить уже до конца декабря.

После того как история с аукционом стала известна общественности, арт-объект «КАМЧАТКА» исчез.