Москва, 30 ноября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пристыдил певца Филиппа Киркорова за ситуацию с задержанием французского музыканта Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова по подозрению в вымогательстве денег у российского певца, передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

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«Этот позор с Киркоровым, француз приезжает получать деньги, а его чуть ли не арестовывают. Зачем мы позорим собственную страну?» — возмущен Жириновский.

«Адвокат Киркорова знал, что это профанация, блеф, ты скажи французу: «Не приезжай», это не Киркоров вел с вами переговоры», — говорит парламентарий. «Француз же приехал получать деньги — его в банке арестовывают. Чего мы позорим?.. Это недопустимо, и Киркорову должно быть стыдно», — уверен депутат Госдумы.

Ранее Дидье Маруани подал иск о взыскании 75 млн рублей за нарушение его авторских прав. Речь идет о песне «Жестокая любовь», которую исполнял Киркоров. Маруани утверждает, что она является переработкой его песни «Symphonic Space Dream».