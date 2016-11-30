Пермский край, 30 ноября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. В деревне Глушата Пермского края часть местных жителей получила квитанции, в которых обозначены суммы за потребленный газ. Казус в том, что счета есть, а газа в доме нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Природный газ

Местные жители отметили, что газопроводы тянутся возле населенного пункта, так и не заходя в него. В некоторых домах используют газ, но из баллонов. В целом же дома отапливаются дровами, сообщает телекомпания «РифейПермь».

Селяне вначале запаниковали (в квитанции размещено предупреждение: за неуплату указанных 500 рублей предусмотрены штрафы и пени), но при тщательном изучении выявили несоответствия.

Со своей стороны компания «Газпром межрегионгаз Пермь» сообщила, что некоторые дома в этой местности удалось газифицировать. А подобные квитки, пришедшие не по адресу — результат чьей-то недоработки.

Газовики призывают всех, кто неожиданно получил такие квитанции, сохранить документы. Курьерская служба вскоре заберет бумаги и со второй попытки уж точно доставит по адресу.