Пекин, 30 ноября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Недавние заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что он подтолкнет корпорацию Apple к тому, чтобы вернуть рабочие места в производстве из КНР обратно в США, могут показаться пустой риторикой, не содержащей в себе никакого смысла. Хотя после своей инаугурации он, скорее всего, приложит усилия для возвращения промышленности в США, вернуть стране былую славу промышленного гиганта ему не удастся, сообщает Global Times.

Jschnalzer Индустриализация

За последние несколько десятилетий Азия стала тем местом, куда свое производство выводили США и ЕС. Восточная Азия и Юго-Восточная Азия на сегодняшний день являются центральной платформой глобального производства. Из-за сильной промышленной взаимозависимости среди стран региона подавляющее большинство поставщиков Apple находится здесь. Сборка происходит в Китае, но компоненты и части ввозятся из других стран, в том числе Японии и Южной Кореи.

Трамп может предложить корпорации стимулы для «постройки одного большого предприятия» в попытке вернуть рабочие места, но США не удастся скопировать производственную систему Азии. Из-за этого, без сомнения, вырастет себестоимость продукции, поскольку компоненты придется завозить из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Даже если предположить, что Apple пойдет на такие экономические потери в поддержку патриотизма, по-прежнему неясно, захотят ли рабочие в США идти на такие низкооплачиваемые места, выведенные из Китая.

Восстановление рабочих мест также приведет к росту издержек на зарплату сотрудников компаний, возвращающихся в США. По оценкам, озвученным недавно изданием Business Insider, телефоны iPhone, произведенные исключительно из американских составляющих, будут стоить до $2 тыс. за штуку.

Таким образом, Китай будет рад, если Трамп убедит Apple пойти на столь затратный шаг, поскольку в таком случае китайским производителям, таким как Huawei и Xiaomi, будет проще отобрать у Apple их долю на рынке. Более того, поставщики в Китае могут договориться с Huawei и Xiaomi, чтобы китайские рабочие не потеряли свои рабочие места.

В реальности же вероятность оживления производственного сектора США крайне мала. Все прежние попытки осуществить реиндустриализацию США провалились. Вместо этого США должны способствовать инвестициям в высокотехнологические отрасли промышленности, чтобы закрепить за собой лидирующие позиции в таких отраслях, как информационные технологии, аэронавтика, космос, медицина и оборона, а не пытаться соревноваться со странами Юго-Восточной Азии, такими как Вьетнам, куда Китай уже сам переводит производство, чтобы воспользоваться низкой стоимостью труда.