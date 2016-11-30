Пекин, 30 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ со ссылкой на Государственное управление регистрации интеллектуальной собственности, группа студентов из Наньянского политехнического университета представила уникальное устройство, которое позволит решить проблему парковки в крупных мегаполисах.

Sina.com.cn Проект китайского парковочного робота

Разработка китайских студентов по своему устройству напоминает колесо обозрения, с той разницей, что вместо людей в капсулах будут располагаться легковые автомобили, пишет «Сина синьвэнь».

Устройство занимает пространство двух автомобилей и способно вместить 12 легковых авто. Парковка автомобилей проходит полностью в автоматизированном режиме. Разработчики подчеркивают, что большинство комплектующих для парковочного робота могут быть созданы с помощью 3D-печати, что существенно сократит расходы на его производство.

Разработчики уже запатентовали свое изобретение, однако говорить о серийном производстве пока рано. Первый опытный образец будет представлен китайским властям уже в начале 2017 г., в случае получения поддержки со стороны государства, парковочные роботы появятся в крупных городах Китая уже в конце 2017 г.