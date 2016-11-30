Краснодар, 30 ноября, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Кубанская столица из-за снегопада стоит в многокилометровых пробках. Средняя скорость движения автотранспорта на ряде основных артерий города не превышает 5 км/ч. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 9:00 30 ноября большое количество машин скопилось на Тургеневском и Ростовском шоссе, улицах Московская, Российская, Северная, Дзержинского, передает корреспондент ИА REGNUM.

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А вот аварии произошли совсем в других местах. Всего сообщается о шести дорожно-транспортных происшествиях на улицах Кузнечная, Новороссийская и Московская.

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Непогода накрыла город еще накануне вечером. Из-за снегопада были отменены рейсы из аэропорта Краснодара. Ночью на дороги краевого центра вышла спецтехника — 26 машин. Магистральные улицы и путепроводы обработали песко-соляной смесью. Как сообщили в пресс-службе мэрии кубанской столицы, в Краснодаре в связи со штормовым предупреждением специалисты работают в усиленном режиме.

Снегопад стал и причиной локальных отключений электрической энергии, которые были зафиксированы в городе. На утро 30 ноября электроснабжение кубанской столицы стабильно, за исключением локальных участков хутора Ленина и Пашковского жилого района. Здесь последствия аварий устраняются энергетики. Они также работают в усиленном режиме.

По информации краевого гидрометеоцентра, в течение дня 30 ноября в краевом центре продолжится выпадение осадков в виде мокрого снега. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 3 градусов. По краю ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра и понижение температуры воздуха. В горах местами сильный снег, налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, первый снег в Краснодаре, который прошел в середине ноября, также принес массу неудобств горожанам в виде пробок на дорогах. Синоптики прогнозируют, что нынешняя зима на Кубани будет самой холодной за последние пять лет.