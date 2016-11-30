Москва, 30 ноября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Последняя ночь ноября 2016 года стала самой холодной в московском регионе с начала осени, температура воздуха опустилась ниже минус 10 градусов. Об этом сообщили «Агентству Москва» в центре погоды «Фобос».

Константин Коровин. Зима. Деревня

«Прошедшая ночь оказалась самой холодной с начала осени и ноября, — сказал представитель центра погоды. — Температура воздуха в столице по данным на 7:00 мск опустилась до минус 12,9 градусов».

При этом источник добавил, что в Московской области столбики термометров показали от «— 12 до — 16».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночь с 28 на 29 ноября стала самой холодной в столичном регионе с начала текущей осени. Так, минимум был зафиксирован в районе Тушино — минус 11,6 градуса, а в Подмосковье холоднее всего было в Дмитрове (— 13 градусов).

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