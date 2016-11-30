Киев, 30 ноября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Бывший глава правительства Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк назвал украинского президента Петра Порошенко «танком» за его поведение. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арсений Яценюк и Петр Порошенко

«Послушайте, он умный парень. Но иногда он ведет себя как танк, просто идя напролом. Однако необходимо помнить, что всегда существует противотанковая ракета», — сказал экс-премьер-министр.

Яценюк добавил, что Порошенко является его врагом, а свое премьерство при нем охарактеризовал как «чрезвычайно запутанное и сложное сожительство». При этом бывший премьер-министр не хочет, чтобы в стране повторился сценарий 2005 года.

В результате противостояния тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко с главой государства Виктором Ющенко никто не выиграл, кроме самого Ющенко и «русских», заключил политик.