Черкесск, 30 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Дорога, связывающая регионы Северо-Кавказского федерального округа и черноморское побережье, все-таки появится. Проектно-изыскательные работы для строительства дороги Кисловодск-Сочи, о которой говорится уже с середины прошлого века, планируют начать уже в будущем году. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе ежегодной пресс-конференции.

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По словам руководителя республики, работа по этому вопросу сейчас находится в активной стадии. Проект поддерживают и главы других регионов, в частности губернатор Ставропольского края. Есть поддержка и понимание Министерства транспорта, Росавтодора.

«Такое понятие, как «дорога жизни», есть не только в военное время. Строительство крупных автомагистралей имеет серьезную экономическую подоплеку, потому что любая придорожная инфраструктура дает толчок развитию малого и среднего бизнеса. Ну, и, конечно же, мы сможем решить проблему транспортной тупиковости республики», — рассказал Темрезов.

По его словам, всего рассматривается шесть вариантов дороги, окончательный выбор будет сделан после заключения экологов.

Как отметил глава республики, проект строительства дороги касается не только Карачаево-Черкесии. Он касается и Северо-Кавказского федерального округа, и Приволжского, и Уральского округов — всех тех, кто едет на море через территорию Ставропольского и Краснодарского края.

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Борьба за дорогу к Большому Сочи: интервью начальника Управления автомобильных дорог Адыгеи ИА REGNUM

Напомним, вопрос строительства автодороги, идущей через Кавказский хребет к району Большого Сочи, поднимается уже не одно десятилетие. Необходимость дороги для юга России очевидна — она станет транспортным коридором, соединяющим регионы Северного Кавказа с Черным морем, который окажет огромное влияние на экономику обоих регионов.

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Земли вдоль предполагаемой трассы Черкесск — Адлер будут зарезервированы (Карачаево-Черкесия)

За все время исследования вопроса предлагалось множество вариантов его решения. Так, согласно одному из проектов, магистраль протяженностью 276,5 км должна пройти через ряд населенных пунктов Карачаево-Черкесии и Краснодарского края: Черкесск — Зеленчукская — Псемен-Дамхурц (Карачаево-Черкесия) и Энгельманова Поляна — Красная Поляна — Адлер (Краснодарский край).

Этот путь является самым коротким и одновременно самым дорогостоящим и технически сложным. Такая трасса предусматривает строительство двух тоннелей общей протяженностью 12 километров в сложных гидрологических и сейсмических условиях. Стоимость проекта оценивалась около восьми лет назад в сумму 40 млрд рублей.