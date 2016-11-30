Фрязино, Московская область, 30 ноября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Подмосковный коммерсант, угрожавший убийством заместителю главы города Фрязино Московской области в ходе работ по демонтажу рекламных конструкций, находящихся в его собственности, задержан и помещен в изолятор временного содержания МУ МВД России «Щелковское». Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Орган дознания также проведет следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в рамках расследования случившегося.

Ранее в отношении предпринимателя были возбуждены дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Напомним, 15 ноября муниципальные рабочие и чиновник выполняли работу по демонтажу рекламных конструкций, принадлежащих бизнесмену, возле торгового центра «Спутник». Однако мужчина попытался воспрепятствовать работам и стал угрожать заместителю главы Фрязино огнестрельным оружием и физической расправой.