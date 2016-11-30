Москва, 30 ноября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Инвесторы на фоне ожиданий аккорда ОПЕК по заморозке объемов добычи разогнали котировки Brent до уровней 50+, а затем опустились ниже 47 долларов. Сейчас в цены активно закладывается негативный сценарий исхода встречи, то есть отсутствие консенсуса среди поставщиков, считает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

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По его мнению, «проблема здесь заключается в том, что ожидания были завышены изначально. Даже если бы соглашение было достигнуто, это не помогло бы добиться балансировки рынка нефти в обозримом будущем. Объемы добычи в той же ОПЕК сейчас удерживаются на рекордных максимумах в районе 34 млн баррелей в день. Конечно, заморозка могла бы как минимум не усиливать дисбаланс спроса и предложения на рынке. Однако важно понимать, что установленные ОПЕК квоты по факту никто и не соблюдает — официальные 30 млн баррелей в день уже давно превышены. Поэтому только лишь от того, что картель юридически оформит заморозку объемов добычи на уровне 32,5 млн баррелей в день, объемы бурения вряд ли опустятся к данной отметке».

«Сейчас восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке можно только за счет увеличения спроса на углеводороды. Это возможно лишь в том случае, если крупнейшие импортеры «черного золота», такие как Китай и США, смогут разогнать свои экономики. В Китае такой вариант маловероятен, поскольку ВВП Поднебесной замедляется на протяжении 8 лет подряд. У США шансы на резкий рост выше, но здесь в игру вступает другой фактор. Избранный президент Дональд Трамп обещает всячески поддерживать внутреннюю нефтяную отрасль и, возможно, даже снимет ограничения на импорт углеводородов из США. Поэтому значительную часть потребностей в нефти Штаты смогут удовлетворить за счет собственных ресурсов», — пояснил Мельников.

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«Таким образом, особых надежд на заседание ОПЕК возлагать не стоит. Любые его итоги будут краткосрочными, фундаментально же ситуация на рынке нефти в обозримом будущем не изменится. В ближайшие 2−3 года поводов для долгосрочного закрепления барреля Brent над отметкой 50 долларов ожидать не стоит», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 30 ноября, нефтяные рынки сохраняют осторожность перед встречей экспортёров в Вене, намеченной на этот день. Нефть марки Brent торгуется на уровне $46,55 за баррель, что на 17 центов или 0,37% выше показателя предыдущего дня. Нефть марки WTI стоит $45,52 за баррель, что на 29 центов или на 0,64% больше, чем 29 ноября.